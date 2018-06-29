Начальник СПМК в Пинске похитил у предприятия стройматериалы на Br8,5 тыс.

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Пинска совместно с межрайонным Комитетом госконтроля пресекла хищение стройматериалов бывшим руководителем одного из строительных предприятий города, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий.

Факт хищения был выявлен во время совместной проверки. В 2016 году 44-летний руководитель предприятия организовал перемещение строительных материалов с территории УП "Пинская СПМК-5" на личный приусадебный участок в Пинском районе. В частности, на место строительства будущей дачи начальника были вывезены плиты перекрытия, фундаментные блоки. В последующем стройматериалы списали по бухгалтерскому учету. Тем самым организации был причинен ущерб на сумму свыше Br8,5 тыс. Кроме того, директор СПМК бесплатно воспользовался услугами транспорта и подъемного крана, работникам которых за этот день была начислена заработная плата.

УСК по Брестской области по материалам проверки возбудило в отношении бывшего руководителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подозреваемый арестован и находится в СИЗО.-0-