Начальник стройорганизации в Бресте подозревается в неуплате налогов на Br149 тыс.

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Начальник строительной организации в Бресте подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Владимир Олесик.

Во время проверки филиала КУП "Брестский городской ремонтно-строительный трест №1" было выявлено несоответствие данных бухгалтерского учета с цифрами, отраженными в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Установлено, что руководитель предприятия в 2013-2015 годах путем занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов в сумме Br149,4 тыс. Также установлено, что незадолго до проверки, пытаясь избежать ответственности, начальник КУП предоставил в инспекцию МНС уточненные налоговые декларации за тот период.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по материалам проверки финансовой милиции возбудил в отношении должностного лица уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-

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