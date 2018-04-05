5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник уголовного розыска Чечерского РОВД обвиняется в покушении на мошенничество, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения уголовного розыска Чечерского РОВД. Милиционер обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. Он заключен под стражу, ведется следствие.-0-
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