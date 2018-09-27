Начальник управления Минздрава задержана по подозрению в получении взяток

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУБОПиК МВД Беларуси.
Возбуждено уголовное дело по ст.430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки). На данный момент установлено не менее семи фактов получения взяток.
Идет расследование уголовного дела. С задержанной работают следователи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.469 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN