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Начальник управления Минздрава задержана по подозрению в получении взяток

Происшествия 27.09.2018 | 14:35
Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУБОПиК МВД Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по ст.430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки). На данный момент установлено не менее семи фактов получения взяток.

Идет расследование уголовного дела. С задержанной работают следователи.-0-

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взяточничество, МВД
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