Начальника автоколонны филиала "Могилевоблавтотранса" обвиняют в коррупции

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Должностному лицу Могилевского филиала ОАО "Могилевоблавтотранс" предъявлено обвинение в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным следствия, начальник колонны №1 с июня 2017 года по март 2018-го получал взятки от подчиненных водителей за различные "льготы": удобные изменения графика работы, в том числе перенос и замену выходных и рабочих дней, согласование заявлений о переносе трудового отпуска и предоставлении кратковременного отпуска без сохранения заработной платы, а также непринятие мер за нарушения трудовой дисциплины в виде прогулов. Установлено, что он внес в табель учета рабочего времени водителей колонны заведомо ложные сведения о нахождении их на выходном дне, хотя в действительности они допустили прогулы.

В ходе расследования изучены документы, регламентирующие деятельность предприятия, допрошены сотрудники и должностные лица. К материалам уголовного дела также приобщены результаты криминалистических экспертиз. С целью устранения выявленных причин и условий, способствовавших совершению преступлений, внесено два представления.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 и ч. 1 ст. 427 (получение взятки и служебный подлог) УК. Мера пресечения не изменена - он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.-0-