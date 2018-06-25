Начальнику патолого-анатомического бюро в Минске предъявлено обвинение

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальнику Городского клинического патолого-анатомического бюро в Минске предъявлено обвинение, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки в особо крупном размере). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Юлия Гончарова.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур.

Как сообщалось МВД, руководитель получал взятки за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина на территории организации и за своевременную оплату поставленного товара. Установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более 10 лет. Размер ежемесячного вознаграждения равнялся 10% от суммы поставленного товара. В последнее время фигурант проявлял осторожность - старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.-0-