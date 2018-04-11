11 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Начался еще один суд над Владиславом Казакевичем, которого обвиняют в покушении на убийство сотрудников шкловского исправительного учреждения "ИК №17". Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном суде.

Открытый процесс по делу начался сегодня в 10.00 в здании суда Ленинского района Могилева. На основании собранных следствием материалов Казакевичу предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст.14, п.п.1,10,16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство; а также нападение на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

Следствие установило, что заключенный разработал преступный план для убийства начальника ИК №17, чтобы отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Для этого он подыскал заранее нож и прятал его в труднодоступных местах помещения камерного типа. Убийство планировал совершить в момент, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение порядка отбывания наказания.

Владислав Казакевич хотел убить начальника колонии из мести за дисциплинарные наказания УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений.

Как сообщалось, 12 октября 2017 года в ИК №17 в Шклове осужденный Казакевич пытался нанести удар ножом одному из сотрудников колонии. Несмотря на то что сотрудник применил приемы самообороны, заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему телесные повреждения. Противоправные действия Казакевича были пресечены.

В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего Владислава Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", в покушении на убийство и злостном хулиганстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. События имели место 8 октября 2016 года в Минске.

Верховный суд 13 июня 2017 года, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор без изменений.-0-