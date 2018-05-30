Находящегося в розыске гражданина Узбекистана задержали в аэропорту Минск

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана задержали в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Во время проверки стало известно, что мужчина 1989 года рождения находится в розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в ОАЭ. В установленном порядке гражданин передан сотрудникам милиции.-0-
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