Находящегося в розыске гражданина Узбекистана задержали в аэропорту Минск

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана задержали в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время проверки стало известно, что мужчина 1989 года рождения находится в розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в ОАЭ. В установленном порядке гражданин передан сотрудникам милиции.-0-