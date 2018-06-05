5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящегося в розыске россиянина задержали в Клецке, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Гражданин России обратился в отдел по гражданству и миграции Клецкого РОВД для регистрации по месту жительства. "При проверке было установлено, что с апреля текущего года 20-летний парень значится в международном розыске. Он скрывался от суда за совершенное преступление по ст. 228.1 ч.3 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц, в значительном размере). Инициатор розыска - московская полиция", - рассказали в УВД.

Парень планировал постоянно жить в Клецке, найти работу. По его словам, о том, что находится в розыске, не знал. Задержанный находится в изоляторе временного содержания и ожидает экстрадиции в Россию.-0-