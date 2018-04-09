9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящуюся в розыске белоруску задержали в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Женщина находилась в розыске по СНГ и Беларуси за совершение незаконных действий, направленных на трудоустройство граждан за границей.

Гражданка Беларуси проходила пограничный контроль по прилету в Минск из Ларнаки. При проверке было установлено, что ее разыскивают правоохранители по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК Беларуси.

Задержанная передана сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси.-0-