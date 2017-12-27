Налоговые инспекторы выявили нарушения в работе мобильного сервиса заказа такси в Брестской области

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мобильный сервис заказа автотранспорта "Максим" в Брестской области использовал труд водителей, не имеющих лицензии на перевозку пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.
Служба такси "Максим" на территории Брестской области появилась во второй половине текущего года и в настоящее время действует в Бресте и Барановичах. Сервис привлек к себе внимание яркой рекламой и дешевыми поездками. При этом к сотрудничеству приглашались граждане, имеющие автотранспорт. При проведении контрольных мероприятий налоговые органы установили, что в качестве водителей сервиса выступают физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не являющиеся наемными работниками. Всего установлено более 70 фактов нарушения действующего законодательства с использованием приложения сервиса заказа такси "Максим", доначислено налогов (штрафов) на сумму, превышающую Br7 тыс., наложен арест на 13 автомобилей физических лиц.
В инспекции отметили, что в Беларуси деятельность по перевозке пассажиров могут осуществлять юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые имеют соответствующую лицензию. Физические лица могут привлекаться субъектами предпринимательской деятельности в качестве наемных работников с соблюдением требований действующего законодательства. Нормативно-правовыми актами также предусмотрено, с участием каких автомобилей должны осуществляться перевозки пассажиров.
"Граждане, желающие подзаработать, в нарушение Гражданского кодекса, становятся участниками незарегистрированной предпринимательской деятельности и подпадают тем самым под действие ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. При повторном правонарушении ставка единого налога предъявляется в пятикратном размере и от данного вида деятельности составит Br552. А при получении дохода в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность", - пояснили в ИМНС.-0-
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