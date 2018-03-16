Нападавший на администратора зала игровых автоматов в Витебске заключен под стражу

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фигурант дела о нападении на администратора зала игровых автоматов в Витебске заключен под стражу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В ночь с 12 на 13 марта житель Витебска играл в клубе игровых автоматов по улице Чкалова, затем вышел на улицу, но через час вернулся и, угрожая администратору ножом, украл более Br1,4 тыс. Нетрезвый мужчина с места преступления скрылся.

Личность нападавшего установили с помощью паспортных данных, которые он предоставил в клубе. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний житель Витебска, освободившийся из мест лишения свободы в августе 2016 года. Сотрудниками органов внутренних дел мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК Беларуси (разбой, совершенный повторно). Фигурант дела заключен под стражу.

Место происшествия. Фото УСК по Витебской области.

При осмотре места происшествия следователи совместно с экспертами изъяли следы пальцев рук и обуви, записи камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружен нож, который изъят и признан вещественным доказательством по делу.

Расследование продолжается.-0-