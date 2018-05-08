Направлено в суд дело водителя, насмерть сбившего двух пешеходов в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Октябрьского района Минска для рассмотрения уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 3 июня 2017 года на автомобиле "Ауди А4" двигался по ул.Свердлова в сторону перекрестка с ул.Ульяновской. По состоянию здоровья он был не годен к управлению транспортными средствами. При проезде напротив арки домов 22 и 24 по ул.Свердлова водитель почувствовал болезненное состояние, ставившее под угрозу безопасность движения. Однако он не снизил скорости и машину не остановил.

Из-за наступившего эпилептиформного синдрома мужчина утратил должный контроль над управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил двух пешеходов. Они скончались на месте от тяжких телесных повреждений.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности водителя, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-