15 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Нарколаборатория ликвидирована в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

При оперативно-разыскных действиях во время специального комплекса мероприятий "Мак" сотрудники правоохранительных органов вышли на мужчину 1989 года рождения. При обыске в его квартире в одной из комнат была обнаружена оборудованная нарколаборатория, из которой правоохранители изъяли 165,7 г марихуаны, горшки с грунтом, 2 растения конопли и таймер, лампу, вентилятор, кулер, блок питания.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-