Нарколабораторию ликвидировали в Гродно

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Гродненской области при силовой поддержке бойцов ОМОН пресекли канал поставки прекурсоров для изготовления параметилэфидрона, прекращена деятельность крупной нарколаборатории. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Операция по задержанию проходила в Борисовском районе. Наркокурьером оказался 21-летний житель Червеня. По предварительной информации, криминальную работу он нашел в соцсетях. Изначально дилер работал закладчиком на один из интернет-магазинов наркотиков. Спустя некоторое время ему предложили стать не только распространителем, но и изготовителем психотропа.

Необходимые для изготовления наркотика вещества молодой человек ввозил из России. "С его слов, через интернет он получал координаты тайников с ингредиентами, инструкции для последующего изготовления. Отправляясь на очередное задание, парень менял автомобили. Личный оставлял возле станции проката, а ехал на дело за рулем арендованной, - рассказали в УВД. - Интернет-магазин в свою очередь перечислял небольшие денежные вознаграждения на банковскую карточку для текущих расходов. Непосредственно оплату обещали в биткоинах. Однако денег дилер так и не увидел".

Лаборатория по производству наркотика располагалась в съемной квартире в Гродно. Там оперативники обнаружили часть ингредиентов, а также необходимые предметы для последующей фасовки готовой продукции - весы, пакетики, изолента. Вместе с тем изъято более 60 г наркотика, который предназначался для реализации. "Готовый наркотик фасовался по 50-500 г. Затем оборудовались тайники и через интернет места закладок сообщались следующему звену. География распространения психотропа ориентирована на Минский район. Потребителями могли быть как жители района, так и столицы", - отметили в УВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Проводится расследование.-0-

Фото УВД Миноблисполкома