Наркосбытчик в Минске симулировал шизофрению

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин притворялся невменяемым, чтобы избежать ответственности за сбыт наркотиков, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Сотрудники Октябрьского РУВД задержали на ул. Казинца 32-летнего мужчину, который работал закладчиком. При себе у него находилось 0,15 г марихуаны. А по месту жительства милиционеры обнаружили еще 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной, полимерный пакетик с 2 г мефедрона. Также найдены банковская карта системы Web-money, на которую подозреваемому начислялось вознаграждение за работу, ноутбук, в котором содержалась переписка с администратором интернет-магазина, фасовочные пакеты, изолента и весы.

Пытаясь уйти от наказания, мужчина при задержании утверждал, что страдает шизофренией. Но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Фигурант и прежде задерживался сотрудниками наркоконтроля: в феврале 2018 года для выполнения обязательного условия при устройстве в интернет-магазин он пытался сделать пробные закладки, в которых содержался анальгин.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.-0-