Наркоторговец сделал больше 120 закладок в Минском районе и столице

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоторговец за три месяца сделал больше 120 закладок в Минске и районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Минска. Он обвиняется в незаконном обороте психотропов в составе организованной группы (ч.4 ст.328 УК). Он был задержан сотрудниками УВД Миноблисполкома в конце марта в д.Большой Тростенец под Минском. Тогда при осмотре его автомобиля Jeep Grand Cherokee был обнаружен сверток с около 2 г психотропа, электронные весы, упаковочные материалы, перчатки и предметы для фасовки.

По данным следствия, мужчина - машинист буровой установки в столичной организации - стал работать на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ в декабре 2017 года. "В соответствии с преступным планом и распределением ролей, он отвечал за перемещение психотропов по территории Беларуси. Для конспирации участники организованной группы использовали в интернете программы с функцией шифрования, - рассказала Татьяна Белоног. - С целью сбыта минчанин приобрел особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон) общей массой около 515 г. Часть он спрятал в лесу под Минском. Остальное расфасовал и разложил в различных местах Минского района и столицы, сделав 128 закладок".

Из всех обнаруженных тайников изъяты свертки с готовыми для сбыта психотропами, получены заключения специалистов Госкомитета судебных экспертиз по судебно-химическим экспертизам, исследованиям радиоэлектронных устройств и различных носителей информации.

Материалы уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы выделены в отдельное производство. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-