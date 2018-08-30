Нарушения при огневых работах могли стать причиной пожара на ул. Хоружей в Минске

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при огневых работах могли стать причиной пожара на улице Веры Хоружей в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
По уточненной информации, пожар произошел не в мебельном центре, а в бывшем административном здании ОАО "Минскмебель". "Причина устанавливается. Предварительно, это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ: на объекте ведется модернизация. Рабочие использовали болгарку, которая, вероятно, и дала искру", - рассказала Ольга Мельченко.
Сегодня в 11.53 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Веры Хоружей, 25. На место были направлены около 20 единиц техники. В 12.06 работники МЧС локализовали пожар 50 кв.м кровли. В 12.11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.-0-
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