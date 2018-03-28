Нарушения при сертификации в области гражданской авиации выявлены в Департаменте по авиации Минтранса

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций допускали нарушения при сертификации в области гражданской авиации. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам плановой проверки деятельности департамента, сообщает БЕЛТА.

Так, при госрегистрации воздушных судов в соответствующем Государственном реестре (с выдачей регистрационного удостоверения) превышались установленные для этого законодательством сроки. В некоторых случаях госрегистрация проводилась бесплатно, тем самым были нарушены требования по оплате госпошлины за выполнение этой процедуры.

При проведении проверок агентств, осуществляющих (планирующих) деятельность по обеспечению пассажирских и грузовых воздушных перевозок, департамент не в полной мере изучал их соответствие установленным сертификационным требованиям. На протяжении нескольких лет должностные лица департамента не проводили необходимый инспекционный контроль за деятельностью агентств, имеющих сертификат по обеспечению воздушных перевозок.

Кроме того, не на должном уровне проводилась деятельность Высшей квалификационной комиссии Департамента по авиации.

Руководству Департамента по авиации Минтранса внесено представление, в котором предлагается обеспечивать сертификационную деятельность в области гражданской авиации в строгом соответствии с действующим законодательством. Поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, допустивших нарушения.-0-