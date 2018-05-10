Нарушения в организации питания школьников выявлены в Белыничском районе

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области отдела образования, спорта и туризма Белыничского райисполкома при проверке выявил нарушения в организации питания школьников, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя КГК по Могилевской области Юрий Фролов.
В некоторых школах не соблюдались рационы питания детей, нарушались технологии приготовления блюд, продукты недокладывали, припрятывали с целью дальнейшего хищения. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения при госзакупках продуктов питания, повлекшие излишнюю выплату бюджетных средств на сумму Br31 тыс.
По результатам проверки к административной ответственности привлечены 14 человек, два освобождены от занимаемых должностей. Материалы направлены в правоохранительные органы.-0-
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