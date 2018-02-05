Нарушения законодательства об охране и использовании вод выявила прокуратура в Минске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране и использовании вод в Минске. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В четырех районах столицы не было информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных полос на местности. При этом информация о них и режиме осуществления на этих территориях хозяйственной и иной деятельности не была размещена на официальных сайтах администраций районов.

В ходе осмотра водоохранных зон в столичном парке развлечений "Тивали", а также по улице Вышелесского обнаружены мусор и следы розжига костра. В некоторых районах Минска были случаи стоянки автомобилей у водных объектов с нарушением предусмотренного Водным кодексом 30-метрового расстояния от их береговой линии.

Кроме того, не были устранены ранее выявленные прокуратурой Минска нарушения. Речь идет о пруде по 2-му пер. Вязынскому, который был устроен без получения необходимых разрешений и разработки проектной документации.

Несоблюдение установленных режимов осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах могло повлечь загрязнение водных объектов и причинить вред окружающей среде. В связи с этим прокуратура внесла в Минский горисполком представление и взяла его реализацию на контроль.

В результате подготовлен и направлен на согласование проект, которым планируется определить места установки информационных знаков по обозначению границ водоохранных зон и прибрежных полос. После утверждения проекта эти границы обозначат на местности информационными знаками. Вовлечен в хозяйственный оборот земельный участок по 2-му пер. Вязынскому, расположенный в водоохранной зоне и ранее использовавшийся не по назначению. На сайтах администраций районов Минска готовится к размещению информация о границах водоохранных зон и прибрежных полос, режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в этих зонах.-0-