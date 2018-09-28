Нашли пропавшую учащуюся брестского колледжа

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую учащуюся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
О пропаже учащейся колледжа сферы обслуживания днем 24 сентября сообщила преподаватель учреждения образования. Утром уроженка Пружанского района 2000 года рождения ушла из общежития, мобильный телефон с собой не взяла. На протяжении четырех дней о ее местонахождении ничего не было известно. На связь с родителями она также не выходила.
Сотрудники уголовного розыска нашли беглянку в Бресте. Она цела и невредима. Все это время девушка была вместе со своим молодым человеком. Она вернулась в колледж.-0-
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