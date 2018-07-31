Неизвестный в Минске два раза нападал на магазины

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливается личность подозреваемого в совершении разбойных нападений на магазины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи выясняют обстоятельства двух разбоев. "Неизвестный мужчина 21 июля около 21.30 под угрозой применения насилия в отношении продавца магазина по улице Притыцкого в Минске завладел Br130. Для устрашения нападавший использовал предмет, похожий на пистолет, - рассказала Марина Дранькова. - Аналогичные противоправные действия были зафиксированы и спустя три дня: 24 июля примерно в то же время было совершено нападение на продуктовый магазин по улице Лидской. Однако продавец требования о передаче денег не выполнила, после чего мужчина скрылся".

В обоих случаях на местах происшествий работали следственно-оперативные группы с привлечением кинологов. Для установления личности нападавшего проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, по изъятым следам назначены экспертные исследования. Предположительно, оба преступления совершил один и тот же человек. Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 207 УК (разбой).

По результатам допросов потерпевших составлен субъективный портрет подозреваемого: мужчине на вид 25-35 лет, рост около 176-185 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, носит небольшую бороду, имеет европейскую внешность, был в солнцезащитных очках.

Установление нападавшего существенно затрудняется из-за отсутствия в торговых объектах камер видеонаблюдения. Следователи просят граждан, располагающих информацией о личности нападавшего, сообщить об этом по телефонам: 213-03-85 или 389-55-55.-0-