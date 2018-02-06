Нелегальные анаболики и стероиды на сумму более Br5 тыс. изъяли в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анаболические и стероидные препараты на сумму более Br5 тыс. изъяла милиция у минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома, Партизанского РУВД столицы вместе с сотрудниками налоговой инспекции задержали за незаконную предпринимательскую деятельность 26-летнего жителя Минска.
Молодой человек продавал анаболические и стероидные препараты в таблетках и ампулах без соответствующей госрегистрации и специального разрешения. "Товар он привозил из России и реализовывал через интернет. Препаратов изъято на общую сумму более Br5 тыс. Как выяснили оперативники, доход от незаконной предпринимательской деятельности с июля 2017 по январь 2018 года составил почти Br1 тыс", - проинформировали в ГУВД.
В отношении минчанина составлен административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП Беларуси, ему грозит штраф в размере Br2 450.-0-
Фото ГУВД Мингорисполкома.
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