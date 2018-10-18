Нелегальный алкоголь более чем на Br10 тыс. изъяли в минском казино

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП в одном из казино Минска изъяли 110 л незаконно хранящейся алкогольной продукции, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Должностные лица одного из казино в Центральном районе Минска хранили алкоголь без документов, подтверждающих легальность приобретения, хранения и реализации. Сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 110 л алкогольной продукции на общую сумму свыше Br10 тыс.", - проинформировали в ГУВД.

В отношении юридического лица составлен протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-

ГУВД Мингорисполкома