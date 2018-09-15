15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегалы на белорусско-польской границе предъявили ноутбук вместо паспорта. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Брестские пограничники с помощью служебной собаки задержали в 800 м от белорусско-польской границы в Пружанском районе двух мужчин - граждан Сирии и Египта. Они признались, что в поисках лучшей жизни планировали незаконно попасть в Польшу. Документов, удостоверяющих личность, при себе у нарушителей не оказалось, был только ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта египтянина.
В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания (ч.1 ст. 23.30, 23.29 и ч.1 ст. 23.55 КоАП Беларуси). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.-0-
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