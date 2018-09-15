Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 сентября 2018, Сб
+13°C
Сплошная облачность EUR 2.4996
USD 2.1387
RUB 3.129
Главное
Александр Лукашенко и Абдулла Арипов в аэропорту имени Ислама Каримова Завершился официальный визит Лукашенко в Узбекистан
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
Общество
Росатом подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2019 году
Экономика
Со спецэффектами и файер-шоу открылся фестиваль "Сожскi карагод"
Регионы
От контроля до типовых заданий - Минздрав рассказал о подходах по обеспечению чистоты закупок
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно отмечает 890-летний юбилей
15:37 Регионы
Международный конкурс "Королева Весна" изменит название
15:13 Общество
Делегации из 17 городов-побратимов поздравили Гомель с 876-летием
14:52 Регионы
Фестиваль молдавского вина проходит в Минске
14:19 Регионы
На стрелявших холостыми патронами в Москве составлены протоколы о мелком хулиганстве
14:06 В мире
Дом для медиков открыли в Любани
14:01 Регионы
Количество аварий с участием мотоциклистов в Беларуси уменьшается - Шуневич
13:50 Общество
Нелегалы на белорусско-польской границе предъявили ноутбук вместо паспорта
13:13 Происшествия
Число погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до пяти человек
13:04 В мире
Виктор Лукашенко на закрытии мотосезона: Беларусь объединяет друзей с Запада и Востока
13:03 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
12:15 Общество
В Поставском районе легковушка вылетела в кювет: водитель погиб
12:01 Происшествия
Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил в ралли-рейде в Туркменистане
11:39 Спорт
Росатом подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2019 году
11:36 Экономика
Сын Че Гевары прилетел из Гаваны на мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
11:32 Общество
Более 25 новых кормоуборочных комбайнов отправятся в хозяйства Гомельской области
11:17 Регионы
Грозы и сильные дожди ожидаются на востоке Беларуси 16 сентября
11:08 Общество
В Киеве напали на судью по делу об убийствах на Майдане
11:02 В мире
Заседание Совета министров юстиции стран СНГ состоится 18 сентября в Душанбе
10:59 Общество
Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области России
10:56 В мире
Все новости
Темы
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Официальный визит Лукашенко в Узбекистан Официальный визит Лукашенко в Узбекистан
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Нелегалы на белорусско-польской границе предъявили ноутбук вместо паспорта

Происшествия 15.09.2018 | 13:13
Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегалы на белорусско-польской границе предъявили ноутбук вместо паспорта. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Брестские пограничники с помощью служебной собаки задержали в 800 м от белорусско-польской границы в Пружанском районе двух мужчин - граждан Сирии и Египта. Они признались, что в поисках лучшей жизни планировали незаконно попасть в Польшу. Документов, удостоверяющих личность, при себе у нарушителей не оказалось, был только ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта египтянина.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания (ч.1 ст. 23.30, 23.29 и ч.1 ст. 23.55 КоАП Беларуси). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, ГПК, граница, Польша
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4996 BYN 2.495 BYN 2.499 BYN
USD
2.1387 BYN 2.13 BYN 2.138 BYN
RUB
3.129 BYN 3.126 BYN 2.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018 прошел в столице
Все видео

Фотоновости

Закрытие мотосезона-2018 H.O.G. Rally Minsk
Все фото

Инфографика

Эволюция мотоциклов в подробной инфографике от Bosch Близится закрытие мотосезона, и уже в ближайшую субботу, 15 сентября, в Минске пройдет крупнейший мотофестиваль "H.O.G. Rally Minsk 2018".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым
Лукашенко поздравил премьер-министра России с днем рождения
Завершился официальный визит Лукашенко в Узбекистан
Политика
Фото из архива Румас и Медведев обсудили подготовку предстоящей встречи
МИД Германии заявил о безальтернативности минского процесса
Парламентская делегация Индонезии посетит Беларусь 16-20 сентября
Экономика
Фото из архива ЕБРР рассчитывает до конца года нарастить кредитный портфель в Беларуси до 700 млн евро
Росатом подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2019 году
"БЕЛДЖИ" планирует до конца года поставлять в Россию по 700 автомобилей в месяц
Общество
Валерий Малашко. Фото из архива От контроля до типовых заданий - Минздрав рассказал о подходах по обеспечению чистоты закупок
Международный конкурс "Королева Весна" изменит название
Количество аварий с участием мотоциклистов в Беларуси уменьшается - Шуневич
Регионы
Фото из блога LJ-аккаунта tessochka Афиша выходного дня: закрытие мотосезона, оупен-классы "ПапаPro" и День города в Гродно и Гомеле
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гродно отмечает 890-летний юбилей
Делегации из 17 городов-побратимов поздравили Гомель с 876-летием
Спорт
Фото МАЗ Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил в ралли-рейде в Туркменистане
Арина Соболенко победила в номинации "Прорыв месяца" по версии WTA
БГК имени Мешкова стартует в сезоне Лиги чемпионов матчем против "Кристианстада"
Технологии
Сергей Слесарев Белорусская IT-компания намерена реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму
В Англии создали "умную" лампу, которая проработает 60 лет
Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео
Культура
Самобытные народные обряды Полесья представлены на фотовыставке БЕЛТА в Гомеле
Театр "Лялька" готовит премьеру спектакля "Шагал. Вяртанне ў Віцебск"
VIII Международный форум "ТЕАРТ" откроется в Минске 20 сентября
В мире
Фото EPA Пожар на пароме в Индонезии унес жизни 10 человек
На стрелявших холостыми патронами в Москве составлены протоколы о мелком хулиганстве
Число погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до пяти человек
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября
Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
Новой солисткой "ВИА Гры" стала участница "Голоса"
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия