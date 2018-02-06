Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске

6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Почти 200 бутылок немаркированного акцизными марками элитного алкоголя стоимостью более Br6,9 тыс изъяли в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОБЭП ОВД Первомайского района города.

Оперуполномоченные ОБЭП ОВД Первомайского района г.Витебска Алеся Ганкович и Андрей Иванов

Нелегальный груз был выявлен 5 февраля. Уроженец Витебска перевозил коньяк разных марок, виски, текилу, ром, водку в бутылках, которые не были в установленном порядке маркированы акцизными марками Беларуси и (или) специальными марками. Общий объем алкоголя - 154,4 л.

Алкоголь изъят, в отношении гражданина составлен административный материал по ч.1 п.2 декрета "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков".

За прошлый год сотрудники ОБЭП Первомайского ОВД Витебска изъяли из незаконного оборота почти 2,4 тыс. л спиртосодержащей жидкости на общую сумму Br13 480.-0-

Изъятый алкоголь