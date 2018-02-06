Немаркированный элитный алкоголь на Br7 тыс. изъяли в Витебске

6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Почти 200 бутылок немаркированного акцизными марками элитного алкоголя стоимостью более Br6,9 тыс изъяли в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОБЭП ОВД Первомайского района города.
Нелегальный груз был выявлен 5 февраля. Уроженец Витебска перевозил коньяк разных марок, виски, текилу, ром, водку в бутылках, которые не были в установленном порядке маркированы акцизными марками Беларуси и (или) специальными марками. Общий объем алкоголя - 154,4 л.
Алкоголь изъят, в отношении гражданина составлен административный материал по ч.1 п.2 декрета "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков".
За прошлый год сотрудники ОБЭП Первомайского ОВД Витебска изъяли из незаконного оборота почти 2,4 тыс. л спиртосодержащей жидкости на общую сумму Br13 480.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4665 BYN
|2.462 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.986 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.5005 BYN
|3.472 BYN
|3.485 BYN