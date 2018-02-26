26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непристегнутый пассажир погиб при ДТП в Солигорском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла днем 24 февраля на 118-м км дороги Бобруйск - Глуск - Любань вблизи д. Кутнево. "Житель Солигорска за рулем БМВ съехал с проезжей части правыми колесами, после чего при возвращении в полосу не справился с управлением. Автомобиль занесло, он съехал на левую обочину, а затем опрокинулся в кювет. В результате ДТП погиб 22-летний пассажир, который сидел справа на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности", - проинформировали в УВД.

Авто принадлежит погибшему. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-