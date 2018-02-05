5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетних наркоторговцев задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Двое 17-летних минчан были задержаны днем 31 января в доме на ул.Гуртьева в столице. "Задержание происходило в подъезде по месту жительства одного из парней в тот момент, когда они возвращались после раскладки по тайникам партии психотропных веществ. Оперативники из тайников в Минском районе и Минске изъяли более 26 г особо опасного психотропа альфа-PVP. Кроме того, дома у подозреваемых нашли упаковочный материал, электронные весы, изоленту, два мобильных телефона, компьютер и ноутбук. Все это использовалось для расфасовки психотропов и связи с организаторами торговли", - сказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

Один из задержанных неработающий, второй - третьекурсник лицея. По имеющейся информации, это была вторая партия психотропов, которые они успели разложить по тайникам. Кураторы обещали хорошую оплату, но денег юноши еще не получали.

Днем 1 февраля сотрудники наркоконтроля УВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали еще двух раскладчиков психотропов, которые обслуживали другой интернет-магазин. "Обоим парням также по 17 лет. Один из задержанных не работает и не учится, другой - первокурсник вуза. По месту жительства первого и в пяти тайниках на территории Минска были изъяты 58 психотропных марок и более 20 г гашиша", - проинформировал Олег Сильвестрович.

Оба парня из обеспеченных семей. Однако приятели решили добывать деньги самостоятельно. "Им был обещан хороший заработок. За месяц парни успели получить несколько сотен долларов. Все остальные якобы баснословные гонорары так и остались обещаниями", - отметил он.

В отношении участников двух групп, подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ, возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Организаторы наркоторговли используют соцсети или мессенджеры для поиска сбытчиков. "Кроме этого, в последнее время стали появляться объявления с предложениями вполне легальной работы для молодых людей. Например, по расклейке объявлений. А вот при установлении виртуального контакта с работодателем выясняется, что суть работы несколько иная", - объяснил Олег Сильвестрович.

Он также рассказал о схеме работы организаторов торговли наркотиков: "Изначально сбытчикам обещают достаточно большую оплату, но в реальности переводят значительно меньше. Таким образом формируется "долг магазина", который обещают вскоре погасить. Но для этого нужно распространить еще одну партию, выполнить следующее задание. Как правило, такие долги достигают несколько тысяч долларов. На это и расчет - сбытчика задержат и отдавать ничего не придется. В том, что он попадет в руки милиции, никто не сомневается".-0-