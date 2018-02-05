5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний обвиняемый по делу о поджоге нотариальной конторы в Минске признает вину полностью, передает корреспондент БЕЛТА из суда Московского района Минска.

Молодого человека обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ст.415 УК (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы).

На момент совершения преступления парень имел неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство. В июне 2017 года судом Октябрьского района Минска учащийся одного из столичных колледжей был осужден по ч.2 ст.339 УК к наказанию в виде шести месяцев ограничения свободы.

Что касается второго фигуранта дела, он признает вину частично. Минчанин считает себя виноватым лишь в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. По остальным статьям (ч.2 ст.218, ч.1 ст.295-3, ч.3 ст.339) он вину не признает. Мужчина имеет среднее образование. Сейчас нигде не учится и не работает. Ранее не судим.

В судебном заседании в качестве специалиста присутствует педагог, поскольку один из обвиняемых является несовершеннолетним. Законным представителем обвиняемого выступает его отец.

В деле имеется гражданский иск, заявленный нотариальной конторой в связи с повреждением имущества. Гражданские ответчики - отец и мать несовершеннолетнего обвиняемого. По словам родителей, они готовы полностью все компенсировать.

Попытка поджога нотариальной конторы в Минске была предпринята в ночь на 21 сентября 2017 года. По информации МВД, у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу. Поэтому мужчина за деньги (обещал $200) уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Тот согласился. Парень разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Как следует из оглашенного прокурором обвинения, в результате было уничтожено имущество Минской городской нотариальной конторы на общую сумму более Br556.-0-