4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвижская мошенница выманила около $60 тыс. у клиентов фирмы по установке окон, где она работала. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) в отношении 40-летней Наталии Горбач возбуждено Несвижским районным отделом Следственного комитета на основании поступивших в течение года заявлений граждан. Женщина подозревается в том, что обманом завладела их деньгами на общую сумму порядка $60 тыс. По данным следствия, противоправной деятельностью она занималась в 2011 году, когда работала специалистом в частной фирме в Несвиже.

"Принимая заявки на выполнение заказа по установке пластиковых окон ПВХ, женщина пользовалась доверчивостью клиентов и брала у них деньги под предлогом срочных займов. Кредиторам писала расписки, гарантируя возврат и проценты от суммы займа. Следствие располагает данными о 15 фактах мошеннических действий", - рассказала Татьяна Белоног.

Граждане, пострадавшие от противоправных деяний подозреваемой, могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-94-36.-0-

Фото УСК по Минской области