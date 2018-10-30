Нетрезвого дальнобойщика задержали в Бресте возле АЗС

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте возле АЗС задержали нетрезвого водителя-международника, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел 29 октября. Около шести часов вечера в дежурную часть Госавтоинспекции позвонила женщина, которая сообщила, что на ул.Краснознаменная в большегрузный автомобиль "Скания" сел изрядно выпивший водитель. Информацию передали нарядам ГАИ, и вскоре один из экипажей ДПС обнаружил фуру возле автозаправочной станции на ул.Радужная. Когда водитель вышел из машины, подозрения подтвердились. Мужчина едва стоял на ногах. Им оказался 38-летний водитель-международник из Бреста.

Мужчина пояснил, что сутки назад выпивал виски. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.5 ст.18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) и ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, отказ от прохождения проверки (освидетельствования) КоАП. Брестчанину грозит штраф и лишение прав сроком на три года.-0-