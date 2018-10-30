Нетрезвый бесправник снес опору ЛЭП в Лунинецком районе

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе нетрезвый бесправник снес опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 29 октября около часа ночи в агрогородке Вулька-2. По предварительной информации, 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории "В" и находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле "Ауди 90" по ул. Советской. На закруглении дороги водитель не учел обзорности, не выбрал нужную скорость движения и съехал на обочину. Там автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в Лунинецкую центральную районную больницу. Проводится проверка.-0-