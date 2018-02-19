Нетрезвый минчанин угрожал ножом таксисту

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала минчанина, который угрожал таксисту ножом. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Нетрезвый житель Лошицы с целью развлечений решил поехать в Уручье. Когда водитель такси привез мужчину к месту назначения, тот оказался платить и стал угрожать ножом. Таксист не растерялся, выхватил нож и убежал в лес, который был неподалеку. Злоумышленник не смог его догнать, вернулся в машину, достал из своей сумки спиртное, выпил еще и попытался скрыться в лесу. Водитель такси тем временем позвонил в милицию по номеру 102 и попросил о помощи.

На место происшествия отправилось несколько нарядов милиции, в их числе сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска и кинологический наряд. С помощью служебных собак удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Им оказался 30-летний минчанин, ранее судимый за покушение на убийство, кражу и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту Первомайским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство). Фигуранту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.-0-