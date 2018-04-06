Нетрезвый мужчина с ножом напал на женщину в Витебске

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске задержали мужчину, который напал с ножом на молодую женщину. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Днем 31 марта возле дома по улице М.Горького нетрезвый мужчина с ножом напал на витебчанку, которая вышла из дома с двумя детьми. В момент, когда женщина проходила мимо, пьяный хулиган схватил ее за капюшон и приставил нож к горлу.
"Свидетелями нападения стали двое строителей, которые занимались ремонтом фасада дома. Они смогли выбить нож из рук мужчины, скрутили его и удерживали до приезда милиции", - рассказал Виталий Сапроненко.
Задержанный житель областного центра 1960 года рождения нигде не работает. Со слов соседей, он злоупотребляет спиртным и постоянно учиняет дебоши. Своей семьи у мужчины нет. Живет вместе с матерью.
Городской отдел Следственного комитета завел уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). -0-
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