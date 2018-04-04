Нетрезвый витебчанин нанес увечья случайному прохожему

4 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Следователи Витебского ГОСК завершили работу над уголовным делом о причинении витебчанину тяжкого телесного повреждения, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, вечером 27 января на улице 1-я Шумилинская в Витебске между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт, результатом которого стало нанесение увечий. "Неработающий местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес второму участнику конфликта два удара неустановленным твердым тупым предметом в лицо. В результате 38-летний мужчина был тяжело травмирован и потерял зрение на один глаз. Потерпевший продолжает находиться на амбулаторном лечении", - пояснила Светлана Сахарова.

Следователи предъявили 37-летнему мужчине обвинение по ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего за собой иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть). С момента задержания обвиняемый находится под стражей.

Проведены очные ставки между участниками уголовного процесса, следственные эксперименты с обвиняемым и потерпевшим. К материалам дела приобщены заключения судебно-медицинских и генетических экспертиз. В отношении обвиняемого собран характеризующий материал и установлены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении).

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-