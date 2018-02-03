3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель-лихач задержан совместными усилиями правоохранителей Беларуси и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УМВД по Брянской области.

Сотрудники ГИБДД из Брянской области рассказали об очередном ярком примере межгосударственного сотрудничества стражей порядка двух стран. Ночью 30 января дежурившему в Злынковском районе экипажу ДПС поступила информация о том, что к белорусско-российской границе на большой скорости движется автомобиль Ford Mondeo. Его водитель, двигаясь по территории Беларуси по автодороге Кобрин - Гомель - граница РФ, не выполнял требования об остановке и создавал аварийно опасные ситуации и угрозу для других участников дорожного движения.

Преследование автомобиля с российскими номерами вел экипаж батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Инспектор белорусской милиции принял решение использовать табельное оружие для остановки автомобиля и произвел несколько выстрелов в воздух и по колесам. Однако остановить машину, которая быстро двигалась к границе с Россией, не удалось.

Информация об автомобиле-нарушителе была оперативно передана сотрудникам ГИБДД Брянской области, которые продолжили преследовать иномарку на территории России. В результате на территории Злынковского района водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет, сбив при этом отбойник. Сотрудники ГИБДД задержали находившихся в салоне двух жителей Злынки в возрасте 27 и 26 лет.

Установлено, что водитель машины был нетрезв. Он будет привлечен к ответственности по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ - за невыполнение законного требования сотрудника полиции, повреждение дорожных сооружений, управление автомобилем без документов и в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Фото УМВД по Брянской области