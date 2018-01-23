Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозил совершить суицид

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозился совершить самосожжение, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Инцидент произошел сегодня вечером, 58-летний мужчина позвонил в редакцию газеты "Гродненская правда" и сказал о намерении совершить суицид. Один из журналистов долго общался с сельчанином, а коллеги в этот момент проинформировали соответствующие службы.

"В деревню оперативно приехали сотрудники МЧС и милиции. Начальник районного отдела внутренних дел лично выбыл на место и впоследствии сообщил подробности имевших место событий: мужчина в очередной раз употребил алкоголь, что однозначно повлияло на его поведение. Он вспомнил, что местный участковый инспектор требовал завязать со спиртным, а в противном случае намеревался направить в лечебно-трудовой профилакторий. На этой почве сельчанин решил привлечь к себе внимание", - отметил Игорь Белозеров.

Во время переговоров в дом к нетрезвому мужчине вошли сотрудники милиции и не дали ему воплотить угрозу.-0-