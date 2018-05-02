Незадекларированную продукцию на 35 тыс. евро задержали в пункте пропуска "Берестовица"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадекларированную партию продукцию на 35 тыс. евро задержали в пункте пропуска "Берестовица", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль Renault следовал со сборным грузом из Польши через пункт пропуска "Берестовица". В представленных документах на товар было указано, что в автомобиле перемещается партия флаконов для туши, специальная продукция для производства лака для ногтей и др. Инспекционно-досмотровый комплекс помог выявить наличие товара, о котором в документах ничего указано не было.

При проведении дальнейших операций таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находится незадекларированная партия продукции - 300 тыс. единиц флаконов, крышечек и кисточек для лака. Стоимость незаявленного товара составила более 35 тыс. евро.

По факту недекларирования товара водитель привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-