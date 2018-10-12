Ночью в Минске остановили пьяного бесправника на авто без дверей и сидений

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили ночью пьяного водителя-бесправника на разобранном автомобиле. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Автомобиль "Киа" привлек внимание сотрудников ДПС сегодня около 1.50. "Машина ехала по ул.Ваупшасова в направлении ул.Карвата. Как выяснилось, у 22-летнего водителя не было прав, он был нетрезв. Содержание алкоголя в крови составляло 0,79 промилле", - рассказали в ГАИ.
На нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.46 BYN
|2.468 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.123 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.213 BYN
|3.226 BYN