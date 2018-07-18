Ночная погоня в Минске: нарушитель погиб в ДТП, скрываясь от ГАИ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь с 17 на 18 июля водитель "Опеля", скрываясь от ГАИ, врезался в осветительную мачту и погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ Центрального района Минска около 3.00, двигаясь по проспекту Машерова заметили, как автомашина "Опель Омега С" проехала регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Экипаж ГАИ развернулся и продолжил движение за водителем. На пересечении с улицей Куйбышева водитель "Опеля" остановился и ожидал разрешающего сигнала дополнительной секции светофора, после чего повернул налево. "Сотрудниками ГАИ с использованием громкой связи, а также звуковой и световой сигнализации был подан сигнал об остановке, после чего водитель ускорился и свернул во дворы. Сотрудники ГАИ начали преследование автомашины "Опель" с требованиями остановиться. Водитель продолжал скрываться: выехал на проспект Машерова, продолжил движение прямо, проехав перекресток с проспектом Независимости на запрещающий сигнал светофора, далее по встречной полосе выехал на улицу Козлова, при этом неоднократно нарушал требования сигнала светофора, продолжил движение прямо в направлении улицы Долгобродской", - рассказали в УГАИ ГУВД.

На улице Долгобродской водитель не справился с управлением. "Опель" вошел в неуправляемый занос и врезался в осветительную мачту. На момент ДТП в машине находились четыре пассажира: три девушки 1997, 2000 и 2001 года рождения и молодой человек 1997 года рождения.

"В результате ДТП водитель, 1997 года рождения погиб. Пассажиры были госпитализированы. В настоящее время в учреждении здравоохранения находится лишь одна девушка-пассажир, остальные отпущены", - проинформировали в УГАИ.

Со слов пассажиров, с водителем они были знакомы несколько часов, совместно употребляли спиртные напитки. Проводится проверка. -0-

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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