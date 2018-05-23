Новополочанин организовал подпольный цех по изготовлению мебели

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка незаконно занимался изготовлением мебели и обманывал клиентов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

В финансовую милицию Новополоцка обратились три человека, которым 31-летний местный житель пообещал сделать кухни, шкафы-купе, взяв предоплату в долларах. Однако предприниматель не торопился с исполнением заказов или выполнял их некачественно, недостатки устранять отказывался, а вскоре и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки возмущенных клиентов.

Никаких подтверждающих заказ и предоплату документов у потерпевших не было. Это давало основания подпольному мастеру при проверке отрицать знакомство с клиентами и выполнение для них каких-либо заказов.

Однако проведенный комплекс оперативно-разыскных мероприятий позволил собрать доказательства фактов противоправной деятельности. Установлено 13 клиентов, которым новополочанин изготавливал мебель в 2015-2018 годах, получив доход свыше Br37 тыс. Обнаружен подпольный цех, где он выполнял заказы, а также выявлены поставщики материалов для изготовления мебели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Кроме того, составлено 13 протоколов за принятие иностранной валюты в качестве платежного средства.-0-