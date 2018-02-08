Объехавшего светофор по газону водителя "Порше" разыскивает ГАИ в Гродно

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Объехавшего светофор по газону водителя "Порше" с российскими номерами разыскивает ГАИ в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вопиющее нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора вечером 7 февраля. Кроссовер "Порше", на котором установлены российские регистрационные знаки, на "кольце" в районе Форты решил не стоять на красный сигнал светофора, а "срезать" путь и объехать другие машины по газону и тротуару.

"По этому факту Госавтоинспекцией начата проверка. Просьба к очевидцам нарушения, другим водителям, запомнившим регистрационный знак кроссовера, либо видеорегистраторы автомобилей которых могли зафиксировать его, лично обратиться в ГАИ УВД Гродненского облисполкома или позвонить по телефону 79-75-42 либо 79-75-05", - отметили в Госавтоинспекции региона.-0-

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