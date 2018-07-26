Объявленный в розыск минчанин 2 года жил в лесу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали в Жодино 35-летнего минчанина, который разыскивался за мошенничество в особо крупном размере и 2 года жил в лесу. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Уйти в лес минчанина подтолкнула игровая зависимость. Проигравшись, он лишился жены и ребенка, со временем отвернулись и друзья. Взял в Минске большой банковский кредит и крупные суммы денег взаймы, однако отыграться не получилось, как и рассчитаться по долгам. В итоге мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, за что и был объявлен в межгосударственный розыск. Разыскивался он в течение полугода.

В лесу мужчина жил зимой и летом в шалаше, полностью обеспечивал себя едой: ловил рыбу, собирал грибы, чернику - иногда продавал ее случайным людям. Свое убежище он построил недалеко от места отдыха водителей фур, которые оставляли взятые в дорогу съестные припасы, иногда и одежду.

Минчанин подозревается и в грабеже на ул.Советской в Жодино. Из рук местной жительницы он вырвал рюкзак, в котором был кошелек с банковскими картами. В распоряжении правоохранителей было фото с камеры одного из банкоматов в Жодино.

Курсант Академии МВД Юрий Чижонков. Фото МВД

"Отшельничество было добровольным - он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил. Это значительно отличает его от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах, - рассказал старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Жодинского ГОВД Александр Михирев. - Задержание же подозреваемого - заслуга курсанта". Юрий Чижонков - курсант 3-го курса факультета милиции Академии МВД - сейчас проходит учебную практику в Жодинской милиции. Он и заметил разыскиваемого - опознал его по манере ношения кепки. Молодой человек позвонил коллеге, который объяснил дальнейшие действия и вызвал подкрепление.-0-