18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженная среди мусора в Гродно граната оказалась муляжом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
О потенциально опасной находке 17 октября правоохранителям сообщили работники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке. В мусоре, доставленном из города, был обнаружен предмет, похожий на гранату.
"На место выезжали специалисты группы разминирования. Оказалось, что это муляж, не представляющий никакой опасности", - сообщили в пресс-службе УВД. Как предмет оказался среди мусора, неизвестно.
Это не первая подобная находка. Так, в мае этого года вместе с мусором из Гродно приехала учебная мина.-0-
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