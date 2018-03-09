Обрушение произошло в шахте "Беларуськалия"

09 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обрушение произошло 9 марта в шахте "Беларуськалия", сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В 18.30 9 марта в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий". По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.

На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина произошедшего выясняется.-0-