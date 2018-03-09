9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Обрушение произошло в шахте "Беларуськалия", сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 18.30 в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий".

"По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.

На данном участке работали двое рабочих, они остаются под завалами. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия предприняты меры по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала.

Причина произошедшего выясняется.-0-