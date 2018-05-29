Обвинение в убийстве двухлетней девочки в Слуцке предъявлено сожителю матери

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинение в убийстве с особой жестокостью двухлетней девочки в Слуцке предъявлено сожителю матери погибшей. Об этом в эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Следствие находится уже на завершающем этапе. "Сожителю матери погибшей малышки предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Он находится под стражей. Ожидается заключение психолого-психиатрической экспертизы. По факту получения данного заключения будет предъявлено окончательное обвинение, - сказала Юлия Гончарова. - Кроме того, по результатам расследования будет дана и правовая оценка действиям матери, исходя из того, что зафиксировано наличие телесных повреждений у других детей - семья многодетная".

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригадой была обнаружена двухлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело. Были задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Расследование было принято к производству Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.-0-