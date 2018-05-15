15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемого в махинациях с недвижимостью в Минске и Минском районе заключили под стражу. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемому в махинациях с недвижимостью в Минске и Минском районе Михаилу Третинникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). "Обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжает работу по установлению потерпевших. Со всеми, кто обратился по телефонам горячей линии, обязательно свяжется следователь и расскажет дальнейший механизм действий", - проинформировали в Следственном комитете.

Как сообщалось, Центральным (г.Минска) отделом Следственного комитета в отношении Михаила Третинникова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мошенничество связано со сделками с недвижимостью и земельными участками в Минске, Минском районе. Следователями признаны в качестве потерпевших 11 человек. Периодом начала преступной деятельности мужчины, по данным следствия, является вторая половина 2012 года.-0-