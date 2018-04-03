Обвиняемому в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" запросили 5 лет лишения свободы

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель запросила 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима водителю грузовика, который наехал на группу пешеходов на регулируемом переходе около ТЦ "Замок" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" полностью признает вину Смертельное ДТП произошло 2 декабря 2017 года около 17.00. Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу и линии горизонтальной дорожной разметки, водитель попытался применить торможение, однако из-за неисправности тормозной системы не смог этого сделать.

Сторона обвинения также предлагает лишить обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Смертельное ДТП произошло 2 декабря 2017 года около 17.00. В тот день водитель двигался по проспекту Победителей в сторону улицы Орловской по второй полосе. В какой-то момент мужчина то ли задумался, то ли отвлекся - сейчас этого он объяснить уже не может. В метрах 25-30 от пешеходного перехода он заметил, что желтый сигнал светофора сменился на красный. Чтобы избежать наезда на группу пешеходов, которые начали двигаться по переходу, он резко нажал на педаль тормоза. Машина притормозила, но из-за неисправности тормозной системы продолжила двигаться. В результате из-за наезда грузовика в ДТП погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, семилетний брат, еще два пешехода получили травмы.

Под колесами грузовика в Минске погибла девочка Авария произошла на переходе у торгового центра "Замок". Грузовой автомобиль въехал в пешеходов. Погибла девочка, еще четыре человека пострадали.

Приговор по делу будет оглашен в суде Центрального района Минска 5 апреля.-0-